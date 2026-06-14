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Abstimmungen live Jans: «Zeichen für Stabilität, Offenheit und Verlässlichkeit»

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14.06.2026, 10:30

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Themen in diesem Liveticker

  • Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten
  • Jans beantwortet Journalistenfragen
  • Jetzt live: Bundesrat äussert sich zu den Abstimmungsergebnissen
  • Medienkonferenz des Bundesrates um 16:45 Uhr
  • Lukas Golder: «Behörden und FDP gehören zu den Gewinnern»
  • Golder: «Klatsche für ‹Keine 10-Mio-Schweiz› in der Romandie»
  • Seiler Graf (SP/ZH) warnt vor weiteren Angriffen auf Zivildienst
  • SO: «Stellvertretungslösung bewegte die Gemüter wenig»
  • BL: «Knappes, aber nicht überraschendes Wahlresultat»
  • BE: «Kunstmuseum scheitert an den hohen Kosten»

Abstimmungsdossier

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Legende: SRF

News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.

SRF 4 News, 14.06.2026, 6 Uhr

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