- Auf eidgenössischer Ebene hat das Volk über die Initiative «Keine 10-Mio-Schweiz» und über eine Änderung beim Zivildienstgesetz abgestimmt. Die SVP-Initiative scheitert am Ständemehr, beim Zivildienst sagen gemäss Hochrechnung 53 Prozent Ja.
- Bei der sogenannten Nachhaltigkeitsinitiative der SVP zeigt sich ein deutlicher Stadt-Land-Graben.
- Im Kanton Graubünden wird die SVP stärkste Kraft im Parlament, die SVP kehrt nach 18 Jahren zudem in die Bündner Regierung zurück. In Glarus wird der Landrat neu gewählt und im Kanton Basel-Landschaft ist die SVP wieder zurück in der Regierung.
- Um 1645 Uhr äussert sich der Bundesrat zu den Abstimmungsergebnissen.
- Verfolgen Sie hier das «Abstimmungsstudio» auf SRF 1.
Themen in diesem Liveticker
- Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten
- Jans beantwortet Journalistenfragen
- Jetzt live: Bundesrat äussert sich zu den Abstimmungsergebnissen
- Medienkonferenz des Bundesrates um 16:45 Uhr
- Lukas Golder: «Behörden und FDP gehören zu den Gewinnern»
- Golder: «Klatsche für ‹Keine 10-Mio-Schweiz› in der Romandie»
- Seiler Graf (SP/ZH) warnt vor weiteren Angriffen auf Zivildienst
- SO: «Stellvertretungslösung bewegte die Gemüter wenig»
- BL: «Knappes, aber nicht überraschendes Wahlresultat»
- BE: «Kunstmuseum scheitert an den hohen Kosten»
Abstimmungsdossier
News und Hintergründe zu den Abstimmungen vom 14. Juni 2026.