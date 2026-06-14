Kanton Genf für Lockerung der Ladenöffnungszeiten

Jans beantwortet Journalistenfragen

Jetzt live: Bundesrat äussert sich zu den Abstimmungsergebnissen

Medienkonferenz des Bundesrates um 16:45 Uhr

Lukas Golder: «Behörden und FDP gehören zu den Gewinnern»

Golder: «Klatsche für ‹Keine 10-Mio-Schweiz› in der Romandie»

Seiler Graf (SP/ZH) warnt vor weiteren Angriffen auf Zivildienst

SO: «Stellvertretungslösung bewegte die Gemüter wenig»

BL: «Knappes, aber nicht überraschendes Wahlresultat»