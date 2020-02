Das Schweizer Stimmvolk befindet über die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm.

Diese ergänzt die bestehende Strafnorm um das Kriterium der sexuellen Orientierung.

Ein Komitee, in dem namentlich die Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) und die Junge SVP vertreten sind, hatte das Referendum gegen die Gesetzesänderung ergriffen.

Das Strafrecht schützt Menschen bereits heute vor Diskriminierung. So ist es strafbar, eine Person oder eine Gruppe von Personen aufgrund ihrer Rasse, Ethnie oder Religion in der Öffentlichkeit herabzusetzen. Neu soll aber auch eine Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung – also wegen Hetero-, Homo- oder Bisexualität – strafbar sein, wenn sie öffentlich und vorsätzlich erfolgt.

Strafbar wäre zum Beispiel die Verweigerung einer öffentlich angebotenen Leistung, etwa die Bedienung in einem Restaurant. Diskriminierendes Verhalten kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden

Schutz vor Hass und Diskriminierung oder Zensur?

Der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments unterstützen die Erweiterung der Anti-Rassismus-Strafnorm. Die Befürworter der Gesetzesänderung weisen darauf hin, dass es regelmässig vorkomme, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung herabgewürdigt oder ihrer Rechte beraubt würden.

Heute seien Personen nur dann vor Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung geschützt, wenn dadurch ein anderer Gesetzesartikel verletzt werde. Der Schutz betreffe jedoch nur Einzelpersonen und greife nicht, wenn etwa zu Hass gegen «die Homosexuellen» aufgerufen werde.

Die Gegner der Erweiterung der Strafnorm halten die Gesetzesänderung für überflüssig. Das Strafgesetz biete bereits heute ausreichenden Schutz gegen Ehrverletzung, Beschimpfung, Drohung, üble Nachrede oder Verleumdung. Ausserdem sehen die Gegner die Meinungsäusserungsfreiheit in Gefahr. Sie sehen in der Vorlage ein «Zensurgesetz».

Ja-Mehrheit bei letzter SRG-Umfrage

Laut der letzten SRG-Umfrage dürfte das Anti-Diskriminierungs-Gesetz angenommen werden. Eine solide Mehrheit von 65 Prozent unterstützt die Gesetzesänderung. Die Meinungsbildung war zum Zeitpunkt der Umfrage bereits weit fortgeschritten. Nur zwei Prozent der zwischen dem 15. und 23. Januar Befragten waren noch unentschlossen.