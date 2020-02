Für die Ersatzwahl in die jurassische Regierung bewerben sich zwei Frauen und ein Mann um den frei werdenden von CVP-Finanzminister Charles Juillard. Der 58-Jährige sass zwölf Jahre in der Kantonsregierung. Nachdem er am 20. Oktober in den Ständerat gewählt worden war, musste er aufgrund der Kantonsverfassung seinen Sessel in der Regierung räumen.

Legende: Sein Sitz wird frei: Charles Juillard gibt seinen Posten in der jurassischen Kantonsregierung ab. Im Herbst wurde er für die CVP in den Ständerat gewählt. Keystone

Ex-Ständerätin soll den CVP-Sitz verteidigen

Die CVP will den Sitz von Juillard mit der früheren Ständerätin Anne Seydoux-Christe verteidigen. Die 61-jährige Juristin hatte ihre politische Laufbahn in der Gemeindelegislative von Delsberg begonnen, war Kantonsrätin und sass bis 2019 während zwölf Jahren im Ständerat.

Mit Anne Seydoux-Christe hofft die CVP, ihren zweiten Sitz neben Martial Courtet in der fünfköpfigen Kantonsregierung behaupten zu können (2 CVP, 1 FDP, 1 SP und 1 CSP). Die Christdemokraten sind bei der Verteidigung ihres Sitzes unter einem gewissen Druck. Bei den eidgenössischen Wahlen im Herbst haben sie ihren Stand als grösste Partei im Kanton an die SP abtreten müssen.

SP will Sitz zurückerobern

Die Sozialdemokraten fordern die CVP mit Rosalie Beuret Siess heraus. Die 41-jährige Kantonsrätin und Gemeinderätin von Pruntrut kann auf die Unterstützung der christlichsozialen CSP, der linksalternativen POP und der Grünen zählen.

Die SP will mit Beuret Siess den 2015 verlorenen zweiten Sitz in der Kantonsregierung zurückerobern. Wenn ihr das mit Hilfe der auch im Kanton Jura erstarkten Grünen Partei gelingen sollte, würde die Mehrheit in der Kantonsregierung nach Mitte-links rutschen.

SVP in Lauerstellung

Dritter Herausforderer ist Romain Schaer von der SVP. Der 50-jährige Chef eines Unternehmens und Gemeindepräsident von La Baroche empfiehlt sich als Vertreter der Wirtschaft. Mit 14.5 Prozent der Stimmen bei den letzten eidgenössischen Wahlen ist die SVP im Kanton Jura nach der CVP und der SP die drittstärkste Kraft geworden. Schaer könnte der CVP-Kandidatin wertvolle Stimmen wegnehmen.

FDP und CSP halten sich bei der Ersatzwahl heraus. Ihr Ziel ist es, dass ihre beiden bisherigen Staatsräte bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2020 die Wiederwahl schaffen.