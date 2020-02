An der Autobahn Bern-Murten soll ein Transitplatz für ausländische Fahrende entstehen.

Die Standortgemeinde Wileroltigen wehrt sich dagegen, hat in der Sache jedoch nicht viel zu sagen.

Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten des Kantons Bern.

Die Junge SVP hat das Referendum gegen den Kredit von 3.3 Millionen Franken ergriffen. Sie hält es für undemokratisch, dass der Kanton einem kleinen Bauerndorf den Platz aufzwinge. Die Partei befürchtet zudem, dass der Platz zusätzliche Fahrende in die Gegend locken könnte. Die SVP steht in der Frage hinter ihrer Jungpartei.

36 Stellplätze

Eine breite Allianz von FDP, Mitte-Parteien, SP und Grünen empfiehlt die Vorlage zur Annahme. Der Standort sei ideal, finden die Befürworter. Er liege an einer Transitachse und sei nur über die Autobahn zu erreichen. So könne auch unerwünschten Landnahmen vorgebeugt werden, die in der Vergangenheit immer wieder für Unmut sorgten – auch in Wileroltigen.

Dort liessen sich im Sommer 2017 mehr als 500 ausländische Fahrende nieder. Der nun geplante Transitplatz sieht 36 Stellplätze vor und böte damit Platz für maximal 180 Menschen.