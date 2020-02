Im Kanton Zürich stimmt die Bevölkerung über den Bau des 2.3 Kilometer langen Rosengartentunnels und zweier neuer Tramlinien ab.

Das Projekt kostet 1.1 Milliarden Franken. Es ist höchst umstritten.

Der Tunnel und die Tramlinien sollen ein bald 50-jähriges Verkehrs-Provisorium in Zürich-Wipkingen ablösen.

Die Rosengartenstrasse in Wipkingen wurde 1972 als provisorische Transitachse in Betrieb genommen, ist aber längst zur Dauerlösung geworden. Mit über 56'000 Fahrzeugen pro Tag ist sie eine der am stärksten befahrenen Strassen der Schweiz. Nun soll der Verkehr teilweise unter den Boden verschwinden. Auf der frei werdenden Strassenfläche sind Tramgleise geplant.

Zweifel an versprochener Entlastung

Befürwortet wird das Projekt von Kantonsregierung und -parlament. In der Stadt Zürich hingegen ist die Ablehnung gross. Vom links-grün dominierten Stadtparlament wird das Vorhaben abgelehnt. Die Stadtregierung stimmt zwar zu, aber ohne grosse Überzeugung.

Gegner bezweifeln, dass der Tunnel die versprochene Entlastung der Anwohner bewirkt und befürchten, das sich die Verkehrsbelastung einfach an andere Orte verschiebt.

Regierungsrat tritt auf Rosengarten-Einsprachen nicht ein Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gegen die Abstimmungszeitung zur Rosengarten-Abstimmung waren drei Einsprachen eingegangen. Der Zürcher Regierungsrat ist darauf nicht eingetreten. Alle drei gingen nicht fristgerecht ein, wären aber auch bei rechtzeitigem Eingang abgewiesen worden. Zwei Einsprachen richten sich gegen die Abstimmungsfrage zur Bewilligung des Rahmenkredits. Bemängelt wird, dass der Betrag von 1.1 Milliarden Franken nicht genannt wird. Wie der Regierungsrat dazu mitteilte, muss bei kantonalen Kreditvorlagen der Betrag in der Abstimmungsfrage von Gesetzes wegen nicht genannt werden. Die dritte Einsprache rügt, dass sich die Abstimmungszeitung nicht zu den Sicherheitsrisiken der geplanten Tunnelführung für normal geübte Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker äussert. Die Abstimmungszeitung enthalte die wesentlichen Aspekte, die heute bekannt sind, schreibt der Regierungsrat. Bei der Rosengarten-Vorlage handle es sich um einen politischen Grundsatzentscheid. Detailfragen, wie etwa Sicherheitsbedenken zur Tunnelführung, seien in den allfälligen nachfolgenden Projektphasen von den zuständigen Fachstellen zu klären, hält die Zürcher Regierung fest.

Steuerinitiativen von Jungparteien

Weiter werden die Zürcher Stimmberechtigten über ein Doppelpack von Steuerinitiativen abstimmen. Sowohl die Jungsozialisten als auch die Jungfreisinnigen wollen an den Einkommenssteuern schrauben.

Die Entlastungs-Initiative der Zürcher Juso will die unteren und mittleren Einkommen steuerlich entlasten und höhere Einkommen stärker belasten. Die Mittelstands-Initiative der Jungfreisinnigen will alle Steuerpflichtigen entlasten und insbesondere die oberste Progressionsstufe für die Bestverdienenden abschaffen.

Abgestimmt wird zudem über eine erstmals kantonal einheitliche Regelung des Taxi- und Limousinenwesens. Das sogenannte Taxigesetz soll zahllose kommunale Verordnungen ersetzen.