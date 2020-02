Das Schweizer Stimmvolk entscheidet am Sonntag über die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen».

Die Vorlage des Mieterverbands will den Bund verpflichten, zusammen mit den Kantonen das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen zu fördern.

Mindestens 10 Prozent der Neu-Wohnungen müssten im Eigentum von Trägern des gemeinnützigen Wohnungsbaus sein.

Der Bundesrat, das Parlament sowie die Mehrheit der Parteien lehnen die Initiative ab. Auch die letzte SRG-Umfrage deutet auf ein Nein hin.

Das 10-Prozent-Ziel soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass sich Kantone und Gemeinden ein Vorkaufsrecht an geeigneten Grundstücken einräumen könnten. Beim Verkauf von Grundstücken im Eigentum des Bundes oder bundesnaher Betriebe hätten sie in jedem Fall ein Vorkaufsrecht.

Allzu satte Gewinne?

Im gemeinnützigen Wohnungsbau sind die Mieten markant tiefer, weil nur die Kosten gedeckt, aber keine Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Bei einer Dreizimmerwohnung beträgt der Unterschied im Durchschnitt 16.5 Prozent, was zwei Monatsmieten ausmacht. In den Kernstädten sind es sogar 26 Prozent. Bei einer Miete von 2000 Franken macht der Gewinn damit rund 500 Franken aus.

Dieses Geld fliesse in die Taschen der Spekulanten, argumentieren die Befürworterinnen und Befürworter, zu denen SP und Grüne, Gewerkschaften, Wohnbau-, Studierenden- und Rentnerorganisationen zählen. Heute gehören nur rund 4 Prozent der Wohnungen nicht gewinnorientierten Wohnbauträgern.

Eine Verzerrung des Wettbewerbs?

Für den Bundesrat – sowie für alle bürgerlichen Parteien, Hauseigentümer- und Wirtschaftsverbände – genügt die heutige Wohnbauförderung.

Insbesondere die 10-Prozent-Quote hält der Bundesrat für unrealistisch. Der Wohnungsbau solle sich am Bedarf und nicht an einer Quote orientieren, so die Argumentation. Der Bundesrat beziffert die Zusatzkosten im Falle einer Annahme der Initiative auf 120 Millionen Franken pro Jahr. Zudem sei das Vorkaufsrecht für Kantone und Gemeinden wettbewerbsverzerrend.

Die Zeichen stehen auf ein Nein

Auch wenn das Anliegen in der Bevölkerung noch immer viel Sympathie geniesst: Der ursprüngliche Ja-Vorteil der Initiative ist in den vergangenen Wochen regelrecht weggeschmolzen. Bei der letzten SRG-Umfrage Ende Januar befürworteten noch 51 Prozent (Dezember: 66 Prozent) die Vorlage. Hält dieser Trend an, ist ein Nein wahrscheinlich.