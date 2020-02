Wie viel Transparenz in der Politik soll es sein?

Am 9. Februar entscheidet die Schaffhauser Stimmbevölkerung über eine Initiative der Jungsozialisten, die von den linken Parteien unterstützt wird.

Wer in Schaffhausen für ein öffentliches Amt kandidiert, soll all seine Interessenbindungen und grosse Spenden offenlegen müssen.

Die Gegner auf der bürgerlichen Seite kritisieren, das führe zu einem grossen bürokratischen Aufwand.

Mit der Initiative will die Juso das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik verbessern. Das sei möglich, wenn die Politik «sauber und ehrlich aufzeigt, wo finanzielle Interessen bestehen», so Juso-Kantonsrat Stefan Lacher.

Gegner der Transparenzinitiative kritisieren, dass der bürokratische Aufwand für die Parteien unverhältnismässig sei. «Ich glaube nicht, dass das Stimmvolk diese Register konsultiert, um dann zu entscheiden, wem es seine Stimme geben will», sagt FDP-Kantonsrat Daniel Stauffer.