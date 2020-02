Das Zürcher Stadtparlament und der Stadtrat empfehlen, den Kredit gutzuheissen. Falls ihnen das Stimmvolk am 9. Februar folgt, will die Stadt im Herbst 2020 mit dem Bau beginnen. Die Wohnungen wären dann im Herbst 2025 bezugsbereit, das Depot würde im Dezember 2025 in Betrieb genommen.