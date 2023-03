In der Zentralschweiz wird auch in den Gemeinden abgestimmt. Hier finden Sie fortlaufend die wichtigsten kommunalen Entscheide – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Luzern

Beromünster

In Beromünster hat das Vorhaben, auf dem Schlösslihang elf Einfamilienhäuser zu bauen, eine Hürde genommen. Die Stimmberechtigten lehnten eine Initiative ab, die gegen die Überbauung gerichtet war – sie wurde mit einem Nein-Stimmenanteil von 64 Prozent verworfen. Sie wollte, dass das für die Überbauung vorgesehene Areal von der Bauzone in die Grün- respektive Freihaltezone umgewandelt wird.

Audio Aus dem Archiv: Die Abstimmungsvorlage in Beromünster 03:51 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 28.02.2023. Bild: Keystone/Urs Flüeler abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

Flühli

Die SVP nimmt der Mitte einen Gemeinderatssitz ab. Stefan Süess (SVP) hat am Sonntag die Wahl zum Gemeindeammann von Flühli geschafft. Er setzte sich gegen Daniel Trachsel (Mitte) durch und übernimmt für den Rest der Amtszeit bis 2024 das Amt von Hans Lipp (Mitte), der nach fast 20 Jahren in Pension geht.

Rothenburg

Der Backwarenspezialist Pistor kann an seinem Hauptsitz in Rothenburg wachsen. Die Stimmberechtigten haben eine entsprechende Teilrevision der Ortsplanung angenommen – mit knapp 88 Prozent Ja-Stimmen. Pistor plant im Hasenmoos zwei neue 30 Meter hohe Gebäude. Es werden dafür 31 700 Quadratmeter Landwirtschaftsland neu in die Arbeitszone umgezont. Geplant sind neben den neuen Betriebsgebäuden auch zwei Parkhäuser mit gut 660 Parkplätzen, die heutigen Plätze würden dann wegfallen. Der Spatenstich soll im Jahr 2026 erfolgen.

Schenkon

Die Gemeinde Schenkon kann den Ersatzneubau des Schulhauses Grundhof in Angriff nehmen. Das Stimmvolk hat dazu am Sonntag den nötigen Sonderkredit über 27.6 Millionen Franken gutgeheissen – mit einem Ja-Stimmenanteil von 53 Prozent. Ein dreistöckiger Bau ersetzt das über 40-jährige Schulhaus Grundhof. Gebaut wird in zwei Etappen. Da das neue Schulhaus an gleicher Stelle wie das Bestehende entsteht, braucht es temporäre Pavillons.

Nidwalden

Hergiswil

Der Hergiswiler Ortsbus darf weiterfahren. Die Stimmberechtigten haben einem Kredit von knapp 2.5 Millionen Franken für den weiteren Betrieb deutlich zugestimmt – mit 1386 Ja- zu 308 Nein-Stimmen. Der Gratisbus erschliesst seit 2020 im Stundentakt die meisten Quartiere in Hergiswil. Bisher fuhr er im Testbetrieb, nun wird er definitiv eingeführt. Mit dem Kredit ist der Betrieb für fünf Jahre gesichert.