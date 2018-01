Über die No-Billag-Initiative, die die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren fordert, wird am 4. März 2018 an der Urne entschieden, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Die zweite Vorlage an diesem Termin betrifft die Verfassungsänderung zur Verlängerung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer. Diese soll 2021 in Kraft treten.