Drei Kandidaten bewerben sich in Aarau um das Stadtpräsidium.

Die SP will die Führung im Rathaus verteidigen.

Gegenwind kommt aus den Reihen der FDP und der Kleinpartei Pro Aarau.

Die grosse Frage in Aarau an diesem Wahlsonntag: Wer wird Nachfolger von Stadtpräsidentin Jolanda Urech? Die SP-Politikerin hatte im Januar überraschend bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für eine neue Amtszeit kandidieren werde.

Die SP will weiterhin das Stadtpräsidium besetzen und schickt Daniel Siegenthaler ins Rennen. Der Geografielehrer ist seit vier Jahren im Stadtparlament und sitzt dort der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission vor.

Zurück an die Spitze der Stadt Aarau will aber auch die FDP. Vor der Sozialdemokratin Urech war das Aarauer Stadtpräsidium über 60 Jahre fest in FDP-Hand. Für die Freisinnigen kandidiert der langjährige Einwohnerrat Hanspeter Hilfiker. Er ist seit vier Jahren Stadtrat und betreut das Ressort «Kultur und Sport».

Einzige Kandidatin für das Präsidium ist Angelica Cavegn Leitner von der Gruppierung Pro Aarau. Sie ist seit vier Jahren Vize-Stadtpräsidentin und Vorsteherin des Ressorts «Soziales, Alter und Gesundheit».