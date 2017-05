Das Aargauer Stimmvolk entscheidet darüber, ob künftig mehr Personen verbilligte Krankenkassenprämien erhalten. Dies sieht die entsprechende Volksinitiative der SP vor.

Regierungsrat und Parlament warnen vor deutlichen Mehrkosten und lehnen das Begehren ab.

Aargauer Haushalte, die mehr als 10 Prozent ihres Einkommens für die Krankenkassenprämien ausgeben, sollen Anspruch auf eine Verbilligung haben: Das will die Volksinitiative «Bezahlbare Krankenkassenprämien» der SP erreichen. Die kantonale Richtprämie soll sich an der effektiven Entwicklung der Prämien orientieren. Die Initiative will zudem erreichen, dass der Kanton mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrages an die individuelle Prämienverbilligung aufbringt.

Der Regierungsrat und das Parlament lehnen die Forderung klar ab. Die Mehrkosten seien zu hoch. Der Kanton müsse sparen, machen die Gegner geltend. Die Initiative würde zu Mehrkosten von bis zu 70 Millionen Franken führen.