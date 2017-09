In Baden wird das Stadtpräsidium neu bestellt. Im Rennen als Stadtammann, wie das Präsidium der Stadt genannt wird, sind vier Kandidierende.

Auch die Stadtregierung wird neu gewählt.

Der schweizweit bekannte Geri Müller will Stadtammann bleiben. Der ehemalige Nationalrat der Grünen amtiert in dieser Position schon seit 2013. Er wird vom «team baden» portiert. Müller geriet im Sommer 2014 wegen Nacktbilder von sich in die Schlagzeilen.

Stadtrat und Vizeammann Markus Schneider kandidiert für die CVP und will nun den Posten von Geri Müller übernehmen. Im Stadtrat hat er das Ressort Planung und Bau.

Erich Obrist strebt auch das Oberste Amt in Baden an. Er ist parteilos, war aber früher in der SP. Im Stadtrat hat er das Ressort Kultur / Kinder Jugend Familie.

Die vierte im Bunde der Kandidierenden ist Sandra Kohler. Sie ist parteilos und hatte noch nie ein politisches Amt in Baden inne.

Dem Stadtrat gehören sieben Mitglieder an. Derzeit halten «team baden», FDP, und CVP je zwei Sitze. Der Exekutive gehört auch ein Parteiloser (Erich Obrist) an.

Beobachter erwarten, dass es für den Ammann einen zweiten Wahlgang braucht. Auch für den Stadtrat wird ein zweiter Wahlgang erwartet. Diese finden am 26. November statt.