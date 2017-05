Das Berner Stimmvolk entscheidet über einen Kredit für die Asylsozialhilfe im Umfang von 105 Millionen Franken – 90 Millionen davon wären für die Betreuung minderjähriger Asylsuchender bestimmt.

bestimmt. Die SVP spricht von einer «unnötigen Luxuslösung».

Zudem stimmt Bern über einen Projektkredit für eine Umfahrungsstrasse im Oberaargau ab.

Das Kantonsparlament hatte dem Zusatzkredit für die Asylsozialhilfe (2016 bis 2019) letzten Herbst zugestimmt. SVP, Junge SVP und der Bund der Steuerzahler ergriffen dagegen das Referendum.

Für den Kanton ist klar: Die unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA) sollen in besonderen Wohnheimen betreut werden, um dem von Bundesverfassung und UNO-Kinderrechtskonvention garantierten Schutz Rechnung zu tragen. Im Vergleich zur Unterbringung in Asylzentren ist diese Lösung teurer. Hier würden unnötig Steuergelder ausgegeben, so die Kritiker. Aus Sicht der Kreditbefürworter könnte es aber noch kostspieliger werden, wenn die Minderjährigen nicht in auf sie zugeschnittenen Strukturen betreut würden.

Projektkredit für Umfahrungsstrasse

Weiter stimmen die Berner über einen Projektierungskredit von 6,6 Millionen Franken für eine Umfahrungsstrasse ab, die Aarwangen vom Durchgangsverkehr befreien soll. Die Kosten für den Bau der 3,6 Kilometer langen Umfahrung sind auf 136 Millionen veranschlagt. Gegen diese «Luxuslösung» wehrten sich Umweltverbände und Grüne mit einem Referendum.