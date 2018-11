Die Berner Kantonsregierung will unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) angemessen, aber kostengünstiger betreuen. Sie hat ein neues Konzept erarbeitet und legt den Stimmberechtigten am 25. November dafür einen Kredit von insgesamt 38 Millionen Franken vor. Das Geld ist für die Unterbringung und Betreuung von durchschnittlich 370 minderjährigen Asylsuchenden bis Ende 2020 vorgesehen. Der Kanton Bern finanziert so Kosten, die der Bund nicht deckt.

Nicht rütteln will die Regierung am Prinzip, Kinder und Jugendliche abgestimmt auf ihr Alter und ihre Entwicklung zu betreuen. Da die meisten dieser Jugendlichen in der Schweiz bleiben werden, lohne es sich, in ihre Integration zu investieren.

Steuergeschenke – eine Notwendigkeit?

Zudem stimmen die Berner über eine Senkung der Unternehmenssteuern ab. Linke und Grüne haben das Referendum ergriffen. Sie wehren sich gegen «Steuergeschenke für Grosskonzerne». Bürgerliche Parteien und die Wirtschaftsverbände sehen das anders. Der Kanton müsse für Unternehmen attraktiv bleiben.