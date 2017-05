Ein Initiativkomitee kämpft um den Erhalt des alten Spitals nahe der Stadt Basel. Der Regierung passt dies nicht ins Konzept. Vier weitere Vorlagen stehen im Kanton auf dem Abstimmungszettel.

Die Initiative «Ja zum Bruderholzspital» will einen Abbau des medizinischen Angebots im Kanton Baselland verhindern.

An die Urne kommt zudem die Initiative «Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen». Sie verlangt ein Uni-Studium für Sekundarlehrer.

Ebenfalls zur Debatte steht die Abschaffung der Amtszeitbeschränkung im Landrat.

Mit einer Verfassungsänderung soll ferner die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden präzisiert werden.

Die Bruderholz-Initiative verlangt eine Änderung des Spitalgesetzes. Diese soll sicherstellen, dass die medizinische Grundversorgung in Laufen und die erweiterte Grundversorgung an den Standorten Bruderholz und Liestal im stationären und ambulanten Bereich in Zukunft gewährleistet wird.

Die Initianten befürchten, dass bei einem Abbau der Grundversorgung im Bruderholzspital und in Laufen die Hälfte der Baselbieter Akutpatienten ausserhalb des Kantons behandelt werden müssen.

Im Parlament blieb die Initiative chancenlos. Die Regierung befürchtet, dass ein Ja die gemeinsame Spitalplanung einschränken wird. Die Umsetzung wäre zudem nur mit staatlichen Zuschüssen finanzierbar.