Im Baselbiet wird über zwei Bildungsinitiativen des Lehrervereins Baselland (LVB) abgestimmt, die sich gegen eine «Schwächung der Schulen» durch immer wieder neue Abbaumassnahmen richten.

Auslöser der Volksbegehren ist der Sparkurs der Regierung der letzten Jahre, von dem die Schulen laut LVB «in erheblichem Masse betroffen» waren.

Mit der Initiative «Bildungsressourcen gerecht verteilen und für das Wesentliche einsetzen!» sollen die Grundansprüche der schulischen Infrastruktur im Bildungsgesetz verankert werden. Verlangt werden auch verbindliche Regeln für den Fall neuer Sparmassnahmen. In einer «Spar-Phase» sollen überdies neue überkantonale Reformprojekte nicht erlaubt sein.

Mit der zweiten Initiative «Stopp dem Abbau an den öffentlichen Schulen!» will der LVB vier Eckpfeiler schulischer Qualität sichern. So soll im Kantonsparlament künftig ein Zweidrittelsmehr nötig sein, wenn beispielsweise die Schulklassen vergrössert oder die Kosten des Schulbetriebs auf die Eltern überwälzt werden sollen.

Die beiden Initiativen sind die ersten Volksbegehren des LVB in dessen 174-jährigen Geschichte. Regierung und Landrat lehnen beide ab.