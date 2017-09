Kredit Tramverbindung Margarethenstich Auf / Zuklappen Kanton Basel-Landschaft: Realisierungskredit für die Tramverbindung Margarethenstich ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 36'192 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 47'717 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 43.1 % NEIN-Stimmen relativ: 56.9 % «Für einen effizienten, flexiblen Staatsapparat» Auf / Zuklappen Kanton Basel-Landschaft: Initiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 37'294 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 42'745 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 46.6 % NEIN-Stimmen relativ: 53.4 % Initiative für gesunde Staatsfinanzen Auf / Zuklappen Kanton Basel-Landschaft: Verfassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 35'442 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 42'083 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 45.7 % NEIN-Stimmen relativ: 54.3 % Streichung von Pauschalbeiträgen für Privatschulen Auf / Zuklappen Kanton Basel-Landschaft: Streichung der pauschalen Beiträge zum Besuch von Privatschulen ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 49'335 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 34'723 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 58.7 % NEIN-Stimmen relativ: 41.3 % Gegenvorschlag gesunde Staatsfinanzen Auf / Zuklappen Kanton Basel-Landschaft: Gegenvorschlag gesunde Staatsfinanzen ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 43'430 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 32'052 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 57.5 % NEIN-Stimmen relativ: 42.5 %

Keine Chance für direkte Tramverbindung

Mit knapp 57 Prozent Nein-Stimmen spricht sich das Baselbieter Stimmvolk überraschend deutlich gegen die direkte Tramverbindung aus dem Leimental an den Basler Bahnhof SBB aus. Dies überrascht, weil sich im Abstimmungskampf nur gerade die SVP gegen den 14-Millionen-Kredit ausgesprochen hat. «Wir sind nicht gegen eine direkte Tramverbindung, aber das war kein gutes Projekt», sagt der Baselbieter SVP-Präsident Oskar Kämpfer am Abstimmungsonntag.

Erste Reaktionen Audio «Die SVP ist die grosse Siegerinn der Abstimmungen.» abspielen. Audio «Die SVP ist die grosse Siegerinn der Abstimmungen.» in externem Player öffnen. Oskar Kämpfer, Präsident SVP BS Die SVP war die einzige Partei, die sich gegen den Margarethenstich aussprach. «Jetzt müssen die beiden Basel eine bessere Lösung präsentieren», sagt Kämpfer und betont, dass die SVP nicht grundlegend gegen eine direkte Tramverbindung ist.



Im Vorfeld bezeichneten die Gegner das Bauvorhaben als unnötige Luxuslösung: 14 Millionen Franken sei ein zu hoher Betrag, um fünf Minuten Fahrzeit einzusparen. Einer der grossen Verlierer ist BLT-Direktor Andreas Büttiker: «Es ist uns zu wenig gelungen, den Nutzen dieses Projekts zu kommunizieren.»

Überraschenderweise findet die Tramverbindung auch in den direkt betroffenen Agglomerationsgemeinden kaum Zuspruch. Der Bezirk Arlesheim lehnt das Projekt mit über 57 Prozent ab. Nur gerade eine Gemeinde im unteren Kantonsteil spricht sich für den Kredit aus: Arlesheim sagt mit knapp 55 Prozent Ja.

Baselbiet streicht Beiträge an Privatschulen

Familien, die ihre Kinder auf eine Privatschule schicken, bekommen keine Unterstützungspauschale mehr. An der Urne sprechen sich fast 59 Prozent der Stimmberechtigten für diese Kürzungsmassnahme aus. Der Kanton möchte so jährlich bis zu drei Millionen Franken sparen. Die bürgerlichen Parteien haben sich mit dem Argument, pauschale Unterstützungen seien nicht gerechtfertigt, durchgesetzt. Linke Politikerinnen und Politiker befürchten, dass dieser Entscheid zu einer Benachteiligung des Mittelstands führe. Weiter zweifelt die SP an den prognostizierten Spareffekten.

Künftig bekommen Eltern, deren Kinder eine Privatschule besuchen, nur noch Geld, wenn ihr Einkommen unter einer gewissen Grenze liegt. Wo diese Grenze liegt, ist noch nicht klar.

Kantonsangestellte können aufatmen

Die Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» lehnt das Baselbieter Stimmvolk mit rund 53 Prozent Nein-Stimmen ab. Damit behalten die Kantonsangestellten ihren guten Kündigungsschutz. CVP, SP und Grüne wehrten sich gegen die Vorlage. Sie argumentierten, der Kanton könne Lehrern, Polizisten und anderen Angestellten schon heute kündigen, nur müsse man die Kündigung begründen.

Die Initianten fanden bei Anhängern der SVP und FDP Unterstützung. Das Argument, die Verwaltung müsse sich einfacher von leistungsschwachen Mitarbeitern trennen können, hat die Stimmbevölkerung nicht überzeugt.

Baselland bekommt neues Finanzhaushaltsgesetz

Mit fast 55 Prozent Ja-Stimmen unterstützen die Baselbieter das neue Finanzgesetz. Das ist ein Erfolg für Finanzdirektor Anton Lauber: Der Kanton erhält ein neues Steuermittel, um die Einnahmen und Ausgaben künftig im Gleichgewicht zu halten. Mit dem Argument, das Baselbiet brauche eine griffige Schuldenbremse, können sich die bürgerlichen Parteien durchsetzen. Die Gegner aus dem Linken Lager kritisierten die linearen Kürzungen, die eingeführt werden, sobald die Finanzen aus dem Lot sind.

Der Vorwurf, das neue Gesetz erlaube Einsparungen nach dem «Rasenmäher»-Prinzip, konnte die Vorlage nicht zum Fall bringen.