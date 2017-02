Die als Schul- und Kulturhaus genutzte Kaserne soll für 45 Millionen saniert werden. Viel zu teuer, sagen Bürgerliche.

Im Kanton Basel-Stadt wird wieder einmal eine Abstimmungsschlacht um die alte Kaserne geschlagen. Das seit dem Auszug der Armee vor 50 Jahren als Schul- und Kulturhaus genutzte Hauptgebäude soll für 44,6 Millionen Franken saniert, erdbebensicher gemacht und umgebaut werden.

Dies wollen Bürgerliche per Referendum verhindern. Sie lehnen das Projekt als faulen Kompromiss ab: Das Konzept sei widersprüchlich, die Nutzung unklar, die Raumkonzeption falsch und die Kosten viel zu hoch.

Änderung im Wahlrecht

Im Weiteren wird in Basel-Stadt über eine Änderung des Wahlrechts abgestimmt: Ein per 2012 eingeführtes Quorum für die Parlamentswahl soll per Mitte 2017 wieder abgeschafft werden. Die nötige Änderung des Wahlgesetzes war im Grossen Rat kaum bestritten; über die dazugehörige Verfassungsänderung muss noch abgestimmt werden.