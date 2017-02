Das Basler Stimmvolk will, dass die Kaserne für 45 Millionen Franken saniert und umgebaut wird. Das Referendum der bürgerlichen Parteien FDP, LDP, BDP und SVP hatte an der Urne keine Chance.

Der Kasernenhauptbau kann für 45 Millionen Franken zu einem Quartier-, Kultur- und Kreativzentrum umgebaut werden.

Das Basler Stimmvolk sagt mit 61 Prozent JA-Anteil zum Neubau. (Stand: 12 Uhr)

zum Neubau. (Stand: 12 Uhr) Verlierer sind die bürgerlichen Parteien BDP, FDP, LDP und SVP, die das Referendum gegen die Sanierung ergriffen haben.

Zu den Gewinnern gehört unter anderem der ehemalige Regierungspräsident Guy Morin, der den Umbau der Kaserne als Herzangelegenheit bezeichnete.

Der Basler Grosse Rat hat im September 2016 beschlossen, dass der Hauptbau der Kaserne für mehrere Millionen Franken umgebaut werden soll. Bürgerliche Parteien haben das Referendum dagegen ergriffen, weil sie der Meinung sind, das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimme nicht. Geplanter Baubeginn ist nach dem Tattoo 2018, wie das Basler Baudepartment auf Anfrage sagt.

Zusatzinhalt überspringen Quorum Seit 1994 kennt der Kanton Basel-Stadt eine gesetzliche Sperrklausel bei der Wahl in den Grossen Rat. 2011 wurde die Wahlhürde auf von fünf auf vier Prozent gesenkt. Nun entfällt die Prozenthürde ganz. Das heisst: Für kleine Parteien ist es nun einfacher in den Grossen Rat einzuziehen.

Änderungen im Wahlgesetz (Quorum)

Basel-Stadt hebt die Vier-Prozent-Hürde auf. Das Basler Stimmvolk hat der Aufhebung des Quorums (Sperrklausel) mit 56 Prozent zugestimmt. Das heisst: Kleine Parteien oder kleine politische Gruppierungen schaffen leichter den Sprung ins Basler Parlament.

Der umstrittene Eric Weber (Volkspartei) ist im Herbst 2016 dem Quorum zum Opfer gefallen. Er schaffte den Sprung ins Parlament damals nicht. Am heutigen Abstimmungssonntag hat er per Mail angekündigt: «Ich sage, ich komme 2020 wieder zurück in das Parlament.»

(Artikel wird laufend ergänzt)