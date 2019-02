Basel-Stadt will sein Steuergesetz an die neuen Richtlinien des Bundes anpassen – an die Steuervorlage 17. Der Grund: der Bund will auf Druck der EU gewisse Steuerprivilegien für sogenannte Statusgesellschaften streichen. Um diese vom Abwandern abzuhalten, gibt es neue Privilegien.

Statusgesellschaften Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Statusgesellschaften heissen so, weil sie bei der Besteuerung einen besonderen Status geniessen. Es handelt sich dabei um Firmen, die einen grossen Teil ihres Umsatzes im Ausland machen. Das Geld, das sie im Ausland verdienen, wird niedriger besteuert als jenes aus dem Inland. In Basel-Stadt gibt es rund 500 solcher Gesellschaften, darunter viele Pharmafirmen. Sie zahlen fast eine halbe Milliarde Franken Steuern und bringen gut 32'000 Vollzeit-Jobs.

Allgemein würde die Vorlage den Gewinnsteuersatz für Unternehmen von 22 auf 13 Prozent senken. Firmen, die Forschung betreiben, kämen mit der neuen Vorlage dank «Patentbox»-Rabatten gar auf minimal 11 Prozent.

Auch die Bevölkerung soll von der Steuervorlage profitieren: von Einkommenssteuersenkungen, Kinderzulagen und Prämienverbilligungen. Widerstand gibt es nur von der linksaussen Partei «Basta!», linken Jungparteien und Gewerkschaften. Sie befürchten Defizite in der Kantonskasse.

In einer zweiten Abstimmung entscheiden die Baselstädter über die Umgestaltung der vorderen St. Alban-Vorstadt für 3,12 Mio. Franken. Es soll eine Begegnungszone geben, in der Fussgänger Vortritt haben und die Trottoirs sollen behindertengerecht werden.