Bei der Abstimmung geht es um einen 25-Millionen-Kredit für die Kandidatur für die Winterspiele 2026.

Das Wichtigste in Kürze

Soll der Kanton Graubünden für die Olympischen Winterspiele 2026 kandidieren? Darüber entscheidet das Stimmvolk.

Konkret geht es um die Frage, ob ein Kredit von 25 Millionen Franken für die drei Jahre dauernde Kandidatur gewährt werden soll.

Bei einem Ja folgt eine zweite Abstimmung im Herbst 2018.

Im März 2013 strandete eine in ihren Dimension nie dagewesene Pro-Kampagne für die Olympischen Winterspiele 2022 an der Urne mit einem Nein-Anteil von knapp 53 Prozent. Alle bürgerlichen Regierungsparteien von BDP, CVP, FDP und die SVP sind dafür, ebenso das praktisch geschlossene Kantonsparlament. Die SP und die Grünen dagegen lehnen die erneute Abstimmung ab.

Die Bündner entscheiden zum zweiten Mal innert vier Jahren über die Frage der Durchführung Olympischer Winterspiele.

Die Kandidatur basiert auf einem zweistufigen Verfahren. Bei einem Ja kann das Volk im Herbst 2018 nochmals abstimmen, und zwar über ein definitives Projekt sowie erneut über einen Kredit, dessen Höhe noch nicht feststeht.

Auch Westschweiz will sich bewerben

Die aktuelle Kandidatur verteilt die Spiele auf mehrere Regionen. Das Konzept unterscheidet sich somit vom letzten, als für die Spiele von 2022 vor allem Davos und St. Moritz zum Zuge gekommen wären.

Nebst Graubünden sollen Sportwettkämpfe in Kloten, Zürich sowie in Einsiedeln (SZ) und Engelberg (OW) ausgetragen werden. Zürich soll im olympischen Betrieb und in der Unterbringung generell eine wichtige Rolle spielen.

Die Bündner Kandidatur, national in Konkurrenz zu einer Westschweizer Bewerbung, soll dem wirtschaftlich darbenden Kanton Schub verleihen.