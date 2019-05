Die Sonderjagd im Kanton Graubünden soll fallen.

Die Abschusspläne sollen auf der Hochjagd im September und bis spätestens Ende Oktober erfüllt werden.

Dafür wird diese um vier Tage verlängert.

Das verlangt eine Volksinitiative, die mit über 10'000 Unterschriften eingereicht wurde.

Die Sonderjagd wird Ende November und Anfang Dezember durchgeführt, wenn auf der 21-tägigen Hochjagd im September die Abschusspläne des Amtes für Jagd und Fischerei nicht erfüllt wurden.

Seit Jahrzehnten umstritten

Zur Reduktion des Hirsch- und Rehbestandes gelten auf der Sonderjagd gelockerte Bestimmungen. Geschossen werden dürfen auch Jung- und Muttertiere. Die Initianten sprechen deshalb von moralisch, ethisch und jagdlich verwerflichen Szenen.

Umstritten ist die Sonderjagd auch, weil sie in eine Zeit fällt, in der das Wild sich bereits in der Winterruhe befindet.

Umweg übers Bundesgericht

Regierung und Parlament stehen hinter dem zweistufigen Jagdkonzept, das seit 1989 im Jagdgesetz verankert ist. Der Grosse Rat empfiehlt die Volksinitiative zur Ablehnung. Zuvor hatten sie diese als ungültig erklärt – was das Bundesgericht in Lausanne aber verneinte.