Die «gute Schule» an der Urne

Die Verfassungsinitiative «Gute Schule Graubünden - Mitsprache bei wichtigen Bildungsfragen» will Änderungen im Bildungswesen vom Grossen Rat beschliessen lassen und diese Beschlüsse dem fakultativen Referendum unterstellen. Regierung und Kantonsparlament empfehlen die Initiative zur Ablehnung. «Systemfremd» sei das Begehren, es setze Bildungsfragen dem «politischen Hickhack» aus, wurde argumentiert.

Die Gesetzesinitiative «Gute Schule Graubünden - Mitsprache bei Lehrplänen» richtet sich gegen die Einführung des Lehrplans 21, der in Graubünden ab dem Schuljahr 2018/19 Einzug in die Schulstuben hält. Auch diese Initiative lehnen Regierung und Kantonsparlament ab. In acht Kantonen wurde bisher über den Lehrplan 21 abgestimmt. Die entsprechenden Initiativen gegen die Einführung wurden allesamt verworfen.