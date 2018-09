In Luzern sollen Schulgelder abgeschafft werden

Die Luzerner stimmen über die kantonale Volksinitiative «Für eine hohe Bildungsqualität» ab. Die Vorlage will die Schulgelder abschaffen.

Schulgelder würden einkommensschwächere Familien benachteiligen und die Chancengleichheit beeinträchtigen, argumentieren die Befürworter. In der Schweiz würden deswegen nur die wenigsten Kantone Schulgelder auf der Sekundarstufe II erheben.

Regierung will auf Schulgelder nicht verzichten

Die linke Allianz für Lebensqualität hatte die Bildungsinitiative, die auch noch weitere Forderungen enthält, als Reaktion auf die Sparpolitik des Kantons eingereicht. Diese gefährde die Bildungsqualität.

Der Regierungsrat lehnt die Initiative aus finanzpolitischen Gründen ab. Die Schulgelder brächten dem Kanton jährliche Einnahmen von 1,9 Millionen Franken, erklärte er. Würden sie wegfallen, müssten sie anderswo kompensiert werden.

Entscheid über ÖV-Fonds

Zudem steht im Kanton eine weitere Initiative zur Abstimmung: Der öffentliche Verkehr soll über einen Fonds finanziert werden. Die Vorlage will die Finanzierung von Bus und Bahn auf eine stetige und von politischen Entscheiden unabhängige Basis stellen.

Legende: Der öffentliche Verkehr sei entgegen der Behauptungen der Initianten nicht unterfinanziert, sagt die Regierung. Keystone

In den Fonds sollen jährlich 60 Millionen Franken fliessen, so viel, wie in der Vergangenheit nötig gewesen wären, damit der Kanton Luzern seine Pläne für den öffentlichen Verkehr hätte umsetzen können. Lanciert worden war die Volksinitiative «Vorwärts mit dem öffentlichen Verkehr» von der überparteilichen linken Allianz für Lebensqualität als Reaktion auf die Sparpolitik des Kantons.