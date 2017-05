Luzern muss weiter sparen – Stimmbürger lehnen Steuererhöhung ab 1:30 min, vom 21.5.2017

Die Luzerner entschieden über zwei Teile des Konsolidierungspakets KP 17 , das den Staatshaushalt ins Lot bringen soll.

, das den Staatshaushalt ins Lot bringen soll. Konkret ging es um eine Erhöhung des Steuerfusses , die im laufenden Jahr 64 Millionen Franken einbringen soll, und um eine Sparmassnahme von 1,8 Millionen Franken, die die Musikschulen betrifft.

, die im laufenden Jahr 64 Millionen Franken einbringen soll, und um eine von 1,8 Millionen Franken, die die Musikschulen betrifft. Gegen die Steuerfusserhöhung hat die SVP das Referendum eingereicht.

Das Stimmvolk lehnt die Erhöhung der Steuern mit 54,3 Prozent ab .

der Steuern mit . Auch die Halbierung der Kantons-Beiträge an die Musikschulen wird mit 67 Prozent bachab geschickt.

Erhöhung Staatssteuerfuss Auf / Zuklappen Kanton Luzern: Erhöhung des Staatssteuerfusses für 2017 auf 1,70 Einheiten ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 55'467 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 66'020 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 45.7 % NEIN-Stimmen relativ: 54.3 % Halbierung Kantonsbeiträge für Musikschulen Auf / Zuklappen Kanton Luzern: Halbierung der Kantonsbeiträge an die Musikschulen ( von 26 Kantonen) JA -Stimmen absolut: ( 39'227 Stimmen) NEIN -Stimmen absolut: ( 82'137 Stimmen) JA-Stimmen relativ: 32.3 % NEIN-Stimmen relativ: 67.7 %

Die Steuerfusserhöhung von 1,6 auf 1,7 Einheiten wurde von der Bevölkerung mit 54,3 Prozent abgelehnt. Sie war Teil eines Entlastungspaketes, das das Parlament im Dezember 2016 beschlossen hatte. Mit ihr sollten wegfallende Einnahmen aus dem Nationalen Finanzausgleich NFA kompensiert werden. Der Kanton erhält weniger Geld aus dem NFA, weil er mit Steuersenkungen seine Finanzkraft verbessern konnte.

Alle Parteien bis auf die SVP sahen die Steuerfusserhöhung als unumgänglich. Diese sei die sozialverträglichste Massnahme und könne später rückgängig gemacht werden. Die SVP geht dagegen davon aus, dass die Steuerfusserhöhung nicht nachhaltig sei und weitere folgen würden.

Durch das Referendum hat der Kanton für das laufende Jahr kein gültiges Budget. Mit dem Nein des Stimmvolks bleibt der budgetlose Zustand bestehen.

« Ich lese das Resultat als Auftrag: Die Bevölkerung will weiter sparen. » Andreas Moser

Fraktionschef FDP Luzern

Marcel Schwerzmann ist enttäuscht. Wo die fehlenden 64 Millionen Franken eingespart werden sollen, darauf hat er keine Antwort: «Die Steuererhöhung war ultima ratio. Wir haben keinen Plan B. Grundsätzlich müssen wir aber alle Posten anschauen.»

Mit Blick auf das zweite Abstimmungsresultat sei der Entscheid, wo man nun sparen soll, aber kein einfacher: «Die Bevölkerung will tiefe Steuern, man will sparen. Mit der Abstimmung zur Musikschule zeigt sich aber, dass niemand in seinem Umfeld sparen will. Das macht unsere Aufgabe unglaublich schwierig.»

Auch die CVP und FDP befürworteten die Erhöhung des Steuerfusses. Andreas Moser, Fraktionschef der FDP: «Wir sind mit unserer Haltung bei der Mehrheit nicht angekommen. Ich lese das als Sparauftrag: Die Bevölkerung will keine Steuererhöhung, sondern weiter sparen.»

« Wir sehen Sparpotential bei Bildung, Gesundheit, im Sozialbereich und im Asylwesen. » Franz Grüter

Präsident SVP Luzern

Franz Grüter, Präsident der SVP Luzern und Gewinner der Abstimmung sieht das jedoch anders: «Wir sehen grosses Potential im Bildungs- und Gesundheitswesen, im Sozialbereich und auch im Asylwesen. Hier warten wir auf Korrekturen seitens der Regierung, das ist ihr Auftrag.»

Teurerer Musikunterricht befürchtet

Heute wurde neben der Steuererhöhung auch über einen weiteren Punkt des Entlastungspakets entschieden – die Reduktion der Kantonsbeiträge an die Musikschule.

Auch diese lehnte das Stimmvolk ab, mit deutlichen 67 Prozent. Luzern wollte die Pro-Kopf-Beiträge an die kommunalen Musikschulen von 350 auf 175 Franken halbieren. Über 22'000 Personen unterzeichneten das dagegen ergriffene Referendum – 7,5 mal so viel wie nötig.