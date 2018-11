Moutier bleibt in der Hand der Separatisten

In Moutier kam es am Sonntag zur Wahl des neuen Stadtpräsidenten, des Gemeinderats und des Stadtparlaments. Das Stadtpräsidium bleibt in der Hand der Separatisten: Stadtpräsident Marcel Winistörfer (CVP) erhielt 60,9 Prozent der Stimmen, wie die Gemeinde mitteilte.

Herausforderer Patrick Tobler (SVP) kam auf 39,1 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 76 Prozent. Noch nicht bekannt sind die Ergebnisse der Gemeinderats- und Parlamentswahlen.

Die Wahlen stiessen auf besonderes Interesse, weil sie nur drei Wochen nach dem umstrittenen Entscheid der Regierungsstatthalterin des Berner Juras über die Bühne gingen. Die Statthalterin hatte die Abstimmung von 2017 über den Wechsel Moutiers zum Kanton Jura für ungültig erklärt.

Beobachter waren deshalb gespannt, wie sich dieser Entscheid auf die Wahlen auswirken werde – ob die Projurassier profitieren, welche schon heute die Mehrheit in der Stadtregierung stellen, oder aber die Berntreuen.