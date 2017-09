In der Stadt Schaffhausen wird über die Vergabe von Bootsplätzen am Rhein abgestimmt.

Die Volksinitiative «Bootsliegeplätze fifty-fifty – für Ruhe und Erholung am Rhein» fordert, dass in Zukunft jeweils zur Hälfte an motorisierte und an motorlose Boote vergeben werden.

Das Stadtparlament stellte sich mit 16 zu 15 Stimmen äusserst knapp hinter das Anliegen.

Die geforderte Fifty-fifty-Beschränkung wurde bereits von 1986 bis 2016 angewendet. Die Initianten befürchten nun, dass der Motorenlärm auf dem Rhein ein unerwünschtes Ausmass annehmen könnte.

Die Gegner halten die Regelung für unnötig, da die Bootsmotoren in den letzten Jahren immer leiser geworden seien. Zudem fehle die gesetzliche Grundlage.

Weiter sollen städtische Angestellte einen finanziellen Beitrag an ausserfamiliäre Kinderbetreuung erhalten. Die SVP ergriff dagegen das Referendum und so hat nun das Stimmvolk das letzte Wort. In der dritten städtischen Vorlage geht es dann auch noch über den öffentlichen Verkehr für Herbligen.