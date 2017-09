Zum zweiten Mal innert zwei Jahren stimmen die Schaffhauser über die Tourismusförderung im Kanton ab.

Zudem entscheidet die Stimmbevölkerung darüber, ob die Lektionenzahl in der Volksschule in der Verfassung festgeschrieben werden soll.

Im Herbst 2015 hatten die Schaffhauser Stimmberechtigten äusserst knapp ein neues Tourismusgesetz abgelehnt. Grund für das Nein war vor allem der geplante Kantonsbeitrag von jährlich 450'000 Franken.

Unmittelbar nach der Abstimmung verlangte eine Volksmotion die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes. Dieses sieht nun einen Beitrag des Kantons von 250'000 Franken vor. Neu gäbe es eine Kurtaxe von 2,50 Franken pro Übernachtung. Hotels und Restaurants beteiligten sich bisher nur auf freiwilliger Basis an der Tourismusförderung.

Schulstunden in der Verfassung verankern

Die zweite Vorlage im Kanton beschäftigt sich mit der Lektionenzahl in der Volksschule. Die Initiative «Kein Abbau – Schule mit Zukunft» will diese in der Kantonsverfassung festschreiben.

Die Vorlage geht auf den Sparvorschlag der Regierung zurück, 14 Wochenstunden zu streichen. Der Kantonsrat lehnte die Sparmassnahme jedoch ab. Die Initianten halten aber als präventive Massnahme an ihrem Anliegen fest.