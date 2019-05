Die Säuliämtler Gemeinden sagen Ja zu den drei Vorlagen, die über das Schicksal des Spitals entscheiden.

Auch die Standortgemeinde Affoltern am Albis. Die Resultate von dort wurden mit Spannung erwartet, weil sie besonders viel Gewicht haben auf das Endresultat.

Die Meinungen in Affoltern gehen auseinander: Der Stadtrat von Affoltern am Albis ist skeptisch. Betriebskommission und Spitaldirektion hingegen wollen das Spital in die Zukunft führen.

Mit der Strategie der Spitaldirektion soll das Krankenhaus «auf eine solide wirtschaftliche Basis» gestellt werden. Damit sei die gesundheitliche Versorgung der Menschen in der Region am besten sichergestellt.

Voraussetzung für die Umsetzung dieser Strategie sind die Auflösung des Zweckverbands und die Gründung der Nachfolgeorganisationen für Spital und Langzeitpflege. Um die Zukunft des Spitals zu sichern, mussten die Stimmberechtigten drei entsprechenden Vorlagen zustimmen.

Auch Affoltern am Albis sagt Ja

Alle 14 Gemeinden stellen sich hinter ihr Spital. Am deutlichsten ist die Zustimmung in den Gemeinden Rifferswil, Kappel am Albis und Hausen am Albis, sie liegt dort bei über 80 Prozent.

In Stallikon und Wettswil fällt das Ja etwas knapper aus. Diese Gemeinden liegen näher an der Stadt Zürich und am dortigen Triemli-Spital. Zudem hatten die dortigen Behörden ihren Stimmberechtigten ein Nein empfohlen.

Auch die Standortgemeinde Affoltern am Albis sagt deutlich Ja. Dieses Ja hat einen besonders grossen Einfluss auf das Endresultat, weil die Stimmen der Gemeinden unterschiedlich stark gewichtet werden.

«Ein klarer Auftrag zum Weitermachen»

Die Freude bei den Befürworterinnen und Befürwortern des Spitals ist riesig. Spitaldirektor Michael Buik wurde am Sonntag von allen Seiten beglückwünscht. Die Erleichterung sei gross, sagt er, und er sei dankbar dass seine Mitarbeitenden sich für das Spital engagiert hätten statt es im Stich zu lassen. «Dass alle Gemeinden Ja sagen, ist ein klarer Auftrag, dass wir weitermachen sollen», sagt Michael Buik im Gespräch mit dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen».

Gründung der gemeinnützigen AG Spital Affoltern Gemeinde Ja-Stimmen Nein-Stimmen Aeugst am Albis

692

135 Affoltern am Albis 3'156 857 Bonstetten 1'389 542 Hausen am Albis

1'074 278 Hedingen 1'096 418 Kappel am Albis

306 71 Knonau 487

221 Maschwanden 195 69 Mettmenstetten 1'412 561 Obfelden 1'580 247 Ottenbach 934 159 Rifferswil 383 75 Stallikon 568 536 Wettswil am Albis

1'032

721

Total 14'304 Ja-Stimmen 4'890 Nein-Stimmen