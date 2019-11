Das Schwyzer Stimmvolk entscheidet, ob der Kanton für 92 Millionen Franken eine neue Kanti in Pfäffikon bauen darf. Dort sollen die heutigen Kantonsschulen von Pfäffikon und Nuolen zusammengelegt werden.

Der Kantonsrat bewilligte den Neubau mit 70 zu 20 Stimmen. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen, deshalb kommt die Vorlage am 24. November vors Volk. Das Referendumskomitee kritisiert etwa die hohen Kosten und die Stilllegung des Mittelschulstandorts Nuolen.

Beide Schulen müssten saniert werden

Die Regierung sieht das anders. Sowohl die Schule in Pfäffikon als auch jene in Nuolen müssten umfangreich saniert werden. Es biete sich nun die Möglichkeit, mit dem Neubau der Kantonsschule Ausserschwyz (KSA) am bestehenden Standort in Pfäffikon die beiden Teilschulen zusammenzuführen.

Die Schwyzer Parteien sind gespalten, die SVP und die CVP befürworten den Neubau, SP und FDP sind dagegen.