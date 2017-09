Die Schwyzer Stimmbürger entscheiden darüber, ob die Beiträge für Kulturhäuser in Luzern und Zürich künftig über den Lotteriefonds finanziert werden sollen.

Zudem wird über die Abschaffung des Gesetzes über Wohnbau- und Eigentumsförderung abgestimmt.

Die Zahlungen an Kultureinrichtungen in den Kantonen Zürich und Luzern in Höhe von jährlich rund 1,8 Mio. Franken sollen zukünftig statt aus dem ordentlichen Staatshaushalt neu aus Mitteln des Lotteriefonds bestritten werden. Damit würde der Staatshaushalt entlastet, ohne die Beiträge an die Kultureinrichtungen zu kürzen.

Um das Geld künftig aus dem Lotteriefonds entnehmen zu können, muss die Kulturlastenvereinbarung gekündigt werden. Denn die Mittel aus den kantonalen Lotteriefonds dürfen nicht zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher gesetzlicher Verpflichtungen der Kantone verwendet werden.

Ende der Mietzinszuschüsse

Auf dem Prüfstand steht am Abstimmungssonntag auch das Gesetz über die Wohnbau- und Eigentumsförderung, das aufgehoben werden soll. Gestützt auf dieses Gesetz aus dem Jahr 1991 gewährt Schwyz Betagten, Invaliden, Pflegebedürftigen, Pflegepersonal und Personen in Ausbildung nicht rückzahlbare, kantonale Mietzinszuschüsse, wenn sie in vom Bund subventioniertem Wohnraum leben.