Abstimmung Kanton Schwyz Umstrittene KESB-Initiative

Dienstag, 2. Mai 2017, 15:20 Uhr

Das Schwyzer Volk entscheidet am 21. Mai, ob es das kantonale Vormundschaftswesen zurück in die Obhut der Gemeinden geben will. Die SVP erhofft sich von ihrer Initiative mehr Bürgernähe.

Bild in Lightbox öffnen. Die Initiative «Keine Bevormundung der Bürger und Gemeinden» verlangt, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB wieder von den Gemeinden geführt wird. Neben Fachpersonen sollen ihr auch wieder Gemeindevertreter angehören. Eine Befürworterin der Initiative ist Gabriela Schnelli. Die SVP-Gemeinderätin von Feusisberg glaubt, dass der heutigen KESB teilweise der gesunde Menschenverstand fehle. «Die KESB ist heute für viele Leute eine Angstbehörde – das müssen wir ändern», sagt Schnelli. Wie viel Kompetenz soll die Kesb haben? Die Gemeinden seien näher bei den Bürgerinnen und Bürgern als die Fachbehörde. Entscheide könnten so schneller und weniger technokratisch gefällt werden, sagt Schnelli weiter. In der eigenen Partei umstritten Gegen einen Systemwechsel plädiert Franz Merlé. Auch er politisiert für die SVP und zwar im Gemeinderat von Freienbach. «In einer grossen Gemeinde wie Freienbach können wir unmöglich jede Familie und ihre Verhältnisse kennen. Bürgernähe ist deshalb kein stichhaltiges Argument», sagt Merlé. Die KESB funktioniere heute gut. Der Initiativ-Gegner räumt jedoch ein, dass es anfangs Probleme gegeben hat mit der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. «Inzwischen hat der Kanton das Personal aufgestockt, auch die Präsenzzeiten wurden verlängert. Die Verbesserungen zeigen Wirkung», so Merlé weiter. Auf Geheiss des Bundes wurde das Vormundschaftswesen professionalisiert und 2013 die KESB eingeführt. Der Kanton Schwyz führt zwei KESB-Geschäftsstellen. Audio «Schwyz Abstimmung KESB-Initiative (2.5.2017)» abspielen. Audio «Schwyz Abstimmung KESB-Initiative (2.5.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Schwyz Abstimmung KESB-Initiative (2.5.2017) 5:13 min

sda/zehm; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr