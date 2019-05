Im Kanton Thurgau wird über das Öffentlichkeitsprinzip für Behördendaten abgestimmt.

Denn bisher gilt: Die Behörden entscheiden in eigener Kompetenz, welche Dokumente sie der Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.

Die im März 2018 eingereichte kantonale Volksinitiative «Offenheit statt Geheimhaltung» verlangt, dass die Thurgauer Kantonsverfassung geändert wird.

Der Kanton Thurgau gehört zu den wenigen Kantonen, in denen nach wie vor das Geheimhaltungsprinzip gilt. Jetzt verlangt die Initiative, dass ein neuer Absatz in die Kantonsverfassung Einzug hält: «Der Kanton, die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden müssen Einsicht in amtliche Akten gewähren, soweit nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen».

Die Regierung lehnt die Initiative ab mit der Begründung, eine neue Regelung sei unnötig und würde viel Mehrarbeit provozieren. Bereits heute seien die Behörden bemüht, offen, umfassend, verständlich und frühzeitig zu informieren.

Der Tierschutzskandal von Hefenhofen befeuerte allerdings die Forderung der Initianten. Der bürgerlich dominierte Kantonsrat stimmte der Initiative im Februar knapp zu.