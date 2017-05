Die Tessiner Regierung möchte dem Kehrricht-Tourismus einen Riegel vorschieben und eine Müllgebühr einführen.

Im Kanton Tessin entscheidet der Souverän über eine einheitliche Kehrrichtsackgebühr.

Die Abstimmung über eine einheitliche Müllgebühr offenbart im Tessin einen Grabenkampf innerhalb der Lega. Gegen das Projekt von Lega-Umweltdirektor Claudio Zali kam Widerstand aus den eigenen Reihen in Form eines Referendums. Es kommt nun am 21. Mai zur Abstimmung.

Anders als in der Deutschschweiz und in weiten Teilen der Romandie kennt das Tessin noch keine flächendeckende Abgabe für den Kehrichtsack. Regierung und Parlament wollen dies nun ändern. In Zukunft soll nun in allen Gemeinden eine jährliche Abgabe entrichtet werden und zusätzlich für den einzelnen Kehrichtsack gezahlt werden.

Die Referendumsbefürworter von der Lega wollen den Erklärungen des Staatsrats aus ihren Reihen dagegen nur wenig Glauben schenken. Es handle sich um eine «antisoziale» Steuer, die besonderes die mittleren und unteren Einkommensschichten treffe. Aus Kreisen der Lega heisst es ausserdem, dass hier durch die Hintertür eine neue Abgabe eingeführt werde.