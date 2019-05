Im Kanton Uri müssen die Stimmberechtigten am Sonntag über eine Wahlrechtsreform abstimmen.

Das Bundesgericht hatte die heutige Regelung für unzulässig erklärt.

Ob das neue System rechtens ist, ist unsicher.

In Uri wählen die grossen Gemeinden ihre Vertreter im Landrat im Proporz, die kleinen im Majorz. Daran wird auch die Wahlrechtsreform nichts ändern. Ausgezählt werden soll in den Proporzgemeinden aber neu nach der Methode des doppelten Pukelsheim. Mit dieser werden die Mandate in einem ersten Wahlgang über die Wahlkreise hinweg auf die Parteien verteilt.

Uri muss sein Wahlsystem bis zu den nächsten Wahlen 2020 ändern, weil das Bundesgericht 2016 das Urner Proporzwahlsystem für verfassungswidrig erklärt hat. Grund dafür ist, dass die Stimmen in den einzelnen Proporzgemeinden wegen deren unterschiedlichen Grösse nicht gleich viel Gewicht haben.

Der Landrat will den Kreis der Proporzgemeinden auf fünf verkleinern. Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil 2016 das Mischsystem Proporz-Majorz ausdrücklich zugelassen. Ob es die Ausdehnung des Majorzes aber im Falle einer Anfechtung akzeptieren würde, ist nach Angaben des Regierungsrats nicht sicher.