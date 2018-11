Die aus dem Jahr 1907 stammende Verfassung des Kantons Wallis benötigt eine Generalüberholung: Entsprechend wählte die Stimmbevölkerung am Sonntag 130 Mitglieder für einen Verfassungsrat, der diese Totalrevision innerhalb der nächsten vier Jahre vollziehen soll.

Die Resultate aus dem Oberwallis nach Parteien:

Die CVP Oberwallis bekommt 13 Sitze im Verfassungsrat – das sind gleich viele wie im ebenfalls 130-köpfigen Kantonsparlament.

bekommt 13 Sitze im Verfassungsrat – das sind gleich viele wie im ebenfalls 130-köpfigen Kantonsparlament. Die SVP Oberwallis ist mit 7 Sitzen im Verfassungsrat ebenfalls gleich stark wie im Parlament vertreten.

ist mit 7 Sitzen im Verfassungsrat ebenfalls gleich stark wie im Parlament vertreten. Wahlgewinnerin ist die SP Oberwallis , welche mit ihrer offenen Liste «Zukunft Wallis» 6 Sitze im Verfassungsrat geholt hat, während sie im Parlament nur 4 Sitze hat.

, welche mit ihrer offenen Liste «Zukunft Wallis» 6 Sitze im Verfassungsrat geholt hat, während sie im Parlament nur 4 Sitze hat. Die CSP Oberwallis hat mit 8 Sitzen im Verfassungsrat 2 Sitze weniger als im Parlament.

Die Namen der gewählten Mitglieder des Verfassungsrates dürften erst am späteren Sonntagabend bekannt sein. Gemäss den bisherigen Resultaten hat im französischsprachigen Wallis die neue überparteiliche Bürgervereinigung «Appel citoyen» in allen Bezirken Sitze erorbert, in denen sie angetreten ist.

Die Resultate der Verfassungsrats-Wahl auf der Website des Kantons Wallis , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Wahlbeteiligung erreichte knapp 50 Prozent und war damit tiefer als bei Vorlagen von ähnlicher Tragweite. Bei den Grossratswahlen im Jahr 2017 lag sie bei über 57 Prozent, bei der Abstimmung über die olympischen Winterspiele Sion 2026 bei über 62 Prozent.

Im März hatten die Stimmberechtigten mit 72 Prozent Ja-Stimmen eine Volksinitiative für die Überarbeitung der Walliser Kantonsverfassung angenommen.

Gleichstellung statt Getreideversicherung

Neu sollen in der Walliser Kantonsverfassung Themen wie Kinderrechte, die Gleichstellung von Mann und Frau, nachhaltige Entwicklung, Ausländerintegration oder der Datenschutz berücksichtigt werden. Veraltete Domänen wie etwa die Getreideversicherung oder regionale Krankenstationen sollen aus dem Grundrechtekatalog gestrichen werden.

Für die Variante Verfassungsrat hatten sich die FDP, die SP und die Grünen stark gemacht. Zur Wahl standen 646 Bürgerinnen und Bürger. Nur ein Teil von ihnen vertritt die traditionellen politischen Parteien.