Im Wallis steht ein umstrittenes Raumplanungsgesetz auf dem Stimmzettel.

Die Gegner befürchten, dass Bodeneigentümer de facto enteignet wären.

Die Stimmberechtigten des Kantons Wallis stimmen am 21. Mai über die Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG) ab. Die Regierung hat ein kantonales Ausführungsgesetz vorgelegt, dass den Besonderheiten des Bergkantons Rechnung tragen soll. Weil das Kantonsparlament ein ausserordentliches Referendum beschlossen hat, kommt es nun zur Abstimmung.

Nach dem Inkrafttreten des neuen Raumplanungsgesetzes am 1. Mai 2014 auf Bundesebene haben die Kantone bis 2019 Zeit, ihre Baulandreserven zu überprüfen und auf den Bedarf bis 2030 anzupassen. Ziel ist, die Zersiedelung in der Schweiz zu begrenzen. In Kantonen, die nach Ablauf der fünf Jahre noch über keinen vom Bund genehmigten Richtplan verfügen, droht ein Bauzonenmoratorium.

Im Wallis ist die Umsetzung des neuen Gesetzes besonders schwierig. Als einziger Kanton der Schweiz hatte das Walliser Stimmvolk das neue Gesetz mit wuchtigen 80,4 Prozent abgelehnt. Der Bergkanton verfügt über die grössten Baulandreserven der Schweiz. Bei einer Eins-zu-eins-Umsetzung des RPG droht eine Rückzonung von 2000 der über 3000 Hektaren an unbebauten Wohnzonen.

Der Kanton möchte deshalb einen eigenen Weg gehen, um die Zersiedelung zu stoppen und legt einen eigenen Entwurf vor. Diese Strategie wurde vom Bund als konform beurteilt.

Nebst dem Staatsrat stellen sich die grosse Mehrheit der Parteien sowie eine Reihe von Umweltorganisationen hinter die Vorlage.

Heftig bekämpft wird der Gesetzesentwurf von der SVP sowie von Grundeigentümer-Vertretern. Dieser führe zu inakzeptablen Eingriffen ins Privateigentum, kritisiert die Partei. Wer im Wallis Bauland besitze, laufe Gefahr, dieses zu verlieren.