In einer Initiative fordern zwei Zuger Jungparteien eine verbindliche Vorgabe, um bezahlbaren Wohnraum im Kanton zu schaffen.

Bis in 20 Jahren sollen 20 Prozent der Wohnungen im Kanton preisgünstig vermietet werden.

Die Gegner sind der Meinung, die jetzige Gesetzgebung genüge.

Soll sich der Kanton Zug mehr in den Wohnungsmarkt einmischen, damit Normalverdienende nicht vertrieben werden? Darüber stimmen die Zuger Stimmberechtigten am 21. Mai ab. Juso und junge Grüne fordern in einer Initiative, dass bis in 20 Jahren jede fünfte Wohnung preisgünstig vermietet wird.

Die Jungparteien befürchten bei einem Nein gar eine «Entzugerung». Alteingesessene und Normalverdienende würden vertrieben, weil sie sich die Wohnungen nicht mehr leisten könnten.

Diese Entwicklung wirke sich bereits auf andere Lebensbereiche aus, kritisieren sie. Pendlerströme und Verkehrsüberlastung seien mittlerweile Alltag, weil in Zug zwar viele Menschen arbeiten aber nicht wohnen würden.

Regierungsrat und der Kantonsrat, beide sind in Zug bürgerlich dominiert, lehnen die Vorlage ab. Die Regierung argumentierte, dass bereits genug unternommen werde, um günstige Wohnungen zu fördern. Zu starke Eingriffe des Staates in den Wohnungsmarkt seien ohnehin zu vermeiden, da diese Investoren vergraulen könnten.