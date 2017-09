Nach der Hochrechnung des Kantons wird die Sozialhilfe für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge gestrichen. Auch bei den übrigen kantonalen Vorlagen ist ein Ja zu erwarten.

Im Kanton Zürich kommen gleich vier Vorlagen zur Abstimmung:

Sozialhilfe-Stopp: Die Zürcher Stimmberechtigten entscheiden, ob vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen die Sozialhilfe gestrichen werden soll. Neben einem Komitee aus Hilfswerken wehren sich auch 26 Gemeinden gegen diese geplante Kürzung. Das Hauptargument der Kürzungs-Befürworter: Vorläufig Aufgenommene, die Sozialhilfe erhalten, bemühen sich nicht um Arbeit oder Integration, weil sie von dieser Unterstützung bereits gut leben können. Anderer Meinung sind zahlreiche Hilfswerke sowie die 26 Städte und Gemeinden, die das Referendum gegen den Entscheid des Kantonsrates ergriffen haben. Sie kritisieren, dass mit dieser Kürzung gleichzeitig auch das Geld für Integrationsmassnahmen wegfalle.

Pendlerabzug nur noch 5000 Franken: Umstritten ist auch die zweite Vorlage, die Begrenzung des Pendlerabzuges. Pendlerinnen und Pendler sollen ab 2018 auf ihrer Steuererklärung nur noch 5000 Franken für die Fahrt an den Arbeitsort abziehen können. Bisher gab es keinen Höchstbetrag.

Gegenvorschlag Anti-Stauinitiative: Ebenfalls um den Autoverkehr geht es bei der dritten Vorlage. Dieser Gegenvorschlag des Kantonsrates zur Initiative der SVP will die Rolle des Autoverkehrs in der Kantonsverfassung stärken, indem sie explizit erwähnt wird.

Kinderheim-Kosten: In der letzten Vorlage geht es darum, wer die Kosten für fremdplatzierte Kinder tragen soll, sofern die Eltern zu wenig Geld haben: der Kanton oder die Gemeinden.

Die Hochrechnung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich von 12 Uhr geht bei allen vier Vorlagen davon aus, dass sie deutlich angenommen werden. Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge bekommen demnach keine Sozialhilfe mehr, der Pendlerabzug wird auf 5000 Franken begrenzt, Strassen dürfen nur noch aufgehoben werden, wenn der Kapazitätsverlust an anderen Orten kompensiert wird und die Gemeinden müssen sich in Zukunft wieder an der Finanzierung von Heimkosten beteiligen.