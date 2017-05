Die Fremdsprachen-Initiative der Lehrer ist wohl das wichtigste Thema, über das die Zürcher Stimmbevölkerung am 21. Mai zu befinden hat.

Entschieden wird aber auch, ob zwei Winterthurer Spitäler verselbstständigt werden sollen.

Die Volksinitiative «Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule» verlangt, dass die zweite Fremdsprache in der Zürcher Volksschule erst in der Sekundarstufe eingeführt wird – dafür mit mehr Lektionen. Die Kinder sollen so nach neun Jahren Schulzeit trotzdem auf dem gleichen Wissensstand sein wie mit dem heutigen System.

Das heutige System überfordere die Schüler, sind die Initianten, unter anderen der Zürcher Lehrerverband, der Ansicht.

Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates lehnen das Begehren ab. Sie sprechen von einem «Rückschritt». Auch politisch gesehen birgt die Vorlage Zündstoff: Haben die Zürcher Stimmberechtigten doch 2008 deutlich dem Harmos-Konkordat zugestimmt. Bei einer Annahme müsste das Konkordat gekündigt oder angepasst werden.

Mehr Flexibilität im Wettbewerb

Bei zwei weiteren Vorlagen geht es um die Verselbstständigung des Kantonsspitals Winterthur (KSW) und der Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw). Sie sollen in privatrechtliche Aktiengesellschaften umgewandelt werden.

Zur Abstimmung kommen die Vorlagen, weil Gewerkschaften und Linke gegen den Entscheid des Kantonsrates das Referendum ergriffen hatten. Sie sorgen sich um die Versorgungssicherheit. Zudem befürchten sie, dass eine Privatisierung eine Verschlechterung für das Personal bedeuten würde.