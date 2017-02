Die grossen Parteien wollen das bisherige Wahlrecht beibehalten. Die kleinen Parteien fordern eine Änderung.

Will heute eine Partei ins Zürcher Stadtparlament einziehen, muss sie in mindestens einem der neun Stadtzürcher Wahlkreise fünf Prozent der gültigen Stimmen holen.

Grossen Parteien wie SP, SVP und FDP fällt dies leichter. Diese drei Parteien haben zusammen 82 der 125 Parlamentssitze. Bei einem Systemwechsel würden sie Sitze verlieren, weil es vermehrt kleine Parteien ins Stadtparlament schaffen könnten. Es gehe ihnen jedoch nicht um den Machterhalt, sagen SP, SVP und FDP. Mit Kleinstparteien werde der Rat komplizierter und die Effizienz leide.

Die Kleinstparteien sind durch das Verfahren benachteiligt. Die EVP beispielsweise ist 2014 wegen ein paar Dutzend Stimmen an der Hürde gescheitert. Sie lancierte daraufhin zusammen mit BDP, EDU und der Piratenpartei die Initiative «Faires Wahlrecht für Züri – Jede Stimme zählt!», über die am Sonntag abgestimmt wird.

Diese Parteien hätten bei den letzten Wahlen insgesamt sieben Sitze geholt, standen aber am Schluss wegen der Hürde mit leeren Händen da.