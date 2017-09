Die Neustrukturierung des Asylbereichs hat zum Ziel, Asylverfahren künftig rascher und mehrheitlich in Zentren des Bundes durchzuführen.

Dafür sollen in schweizweit sechs Regionen insgesamt 5000 Plätze für Asylsuchende in Bundeszentren entstehen. In der Asylregion Zürich sollen insgesamt 870 Plätze zur Verfügung stehen und zwar in drei Zentren in Zürich, Embrach und Rümlang. Das Schweizer Stimmvolk hatte das revidierte Asylgesetz im Juni 2016 mit 66,8 Prozent angenommen – in der Stadt Zürich waren es 78,8 Prozent.