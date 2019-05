Das Wichtigste in Kürze

Wäre Ende April über die AHV-Steuervorlage (STAF) abgestimmt worden, hätten 59 Prozent Ja dazu gesagt.

Das Nein-Lager hat zwei Prozentpunkte eingebüsst und liegt bei 35 Prozent.

Unentschlossen sind noch 6 Prozent der Befragten, wie die 2. Umfrage der Forschungsinstitutes gfs.bern im Auftrag der SRG ergeben hat.

Die Befürworter aber auch der Bundesrat konnten die Meinungen besser prägen als die Gegnerseite.

Sprachen die Politologen von gfs.bern nach der ersten SRG-Umfrage noch von einem labilen Ja zur AHV-Steuervorlage, so sei nun eine deutliche Mehrheit für die STAF. Das Lager der Befürworter hat innerhalb eines Monats um fünf Prozentpunkte zugelegt und liegt nun bei 59 Prozent. Sie lassen die Gegner mit 24 Prozentpunkten Abstand hinter sich: nur noch 35 Prozent wollen ein Nein in die Urne werfen.

Dass die Meinungsbildung weiter fortgeschritten ist, zeigt sich auch daran, dass nur noch sechs Prozent der Befragten unschlüssig sind, wie sie am 19. Mai abstimmen sollen. Sie tendieren zwar eher dem Nein-Lager zu, werden die Mehrheitsverhältnisse aber kaum mehr umkehren können.

Skeptiker wechseln mehrheitlich ins Ja-Lager

Die Unterschiede zwischen den Anhängern der einzelnen Parteien ist zwar deutlich. Aber: bei fast allen Parteien ist der Ja-Anteil gestiegen – auch bei den Grünen und den Grünliberalen, deren Leitung die Nein-Parole beschlossen haben.

Elite-Basis-Konflikt bei den grünen Parteien? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Laut gfs.bern zeichnet sich bei den Grünen, vor allem aber bei den Grünliberalen ein Elite-Basis-Konflikt ab, denn die Zustimmung ist trotz der Nein-Parole der Parteien bei der Anhängerschaft gestiegen. Bei den Grünen wollen nun 49 Prozent ja zur STAF sagen, gegenüber 43 Prozent Nein. Bei den Grünliberalen befürworten nun 75 Prozent die Vorlage, der Nein-Anteil ist um 12 Prozentpunkte auf 20 Prozent erodiert.

Bei der SVP wirke sich die Stimmfreigabe sowie die Ja-Parole einiger Kantonalsektionen aus – und die damit verbundene Zurückhaltung im Abstimmungskampf.

Und so ist laut gfs.bern ein mehrheitliches Nein selbst an den Polen nicht mehr so wahrscheinlich, die Mitte kann sich gegen den Zangengriff wehren, wie Lukas Golder, Politologe des Forschungsinstituts sagt.

Auch die Parteiungebundenen tendieren zum Ja – sind möglicherweise am Schluss aber kritischer mit der Vorlage. Und sogar bei jenen, die der Regierung misstrauen hat sich der Anteil an Ja-Stimmen erhöht.

Ja-Seite dominiert Debatte

Warum aber konnte sich das labile Ja festigen? «Die Neinseite ist nicht organisiert», erklärt Golder. «Obwohl sie gute Argumente hätte, bringt sie diese nicht prominent in die Debatte ein.» Somit konnten Befürworter und Bundesrat die Meinungen stärker prägen als die Gegner.

Dabei «ziehen» vor allem folgende Argumente: Die Rentensicherheit, die Attraktivität für Firmen, sowie die gleiche Besteuerung von internationalen Firmen und Schweizer KMU.

Stimmbeteiligung im Schnitt Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Am mittleren Befragungstag vom 27. April hätten 45 Prozent der Stimmbeteiligten an der Abstimmung teilgenommen. Damit ist die allgemeine Teilnahmeabsicht gleich hoch wie bei der ersten Umfrage vor rund einem Monat. Eine ungefähr durchschnittliche Stimmbeteiligung von rund 46 Prozent am Abstimmungssonntag scheint somit sehr wahrscheinlich.

Das Hauptargument der Gegner, dass die Vorlage undemokratisch sei, weil sie zwei sachfremde Themen vermischt, wird zwar von vielen bejaht, ist aber gegenüber den oben erwähnten Gründen für ein Ja weniger wirksam. Denn einer Mehrheit scheint wichtig, dass die Vorlage zwei dringende Probleme gleichzeitig angeht.

Der Einwand der Nein-Seite, dass es sich bei der STAF um eine Neuauflage der Unternehmenssteuerreform III (UStR III) handle und, dass es wegen der Privilegien zu Steuerausfällen komme, geraten darüber in den Hintergrund.

Mit einem Ja wird gerechnet

Auch demographisch teilt die Vorlage die Schweiz kaum noch. So hat sich die Haltung gegenüber der STAF in Stadt und Land angeglichen, ebenfalls in den Sprachregionen und zwischen den Generationen und Geschlechtern.

So hat auch die Stimmung bei den Befragten gedreht: Neu gehen 68 Prozent davon aus, dass die STAF am 19. Mai angenommen wird. Und auch gfs.bern schreibt, dass die Entwicklung der Meinungsbildung sowie die moderate Diskussion für eine Annahme der Behördenvorlage sprechen.