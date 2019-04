Eher für die STAF sind Personen mit höherem Einkommen, höherer Ausbildung und solche, die in Städten und Agglomerationen wohnen. Zwischen den Sprachregionen gibt es noch kaum Unterschiede – wenn auch die Ja-Tendenz in der frankophonen Schweiz klarer ausgeprägt ist als im Rest der Schweiz.

Auch beim Alter lassen sich in dieser frühen Phase des Abstimmungskampfes noch markante Unterschiede feststellen: so sind die über 65-Jährigen mit 62 Prozent klar für die STAF, die 18-39-Jährigen 43 Prozent Nein zu 41 Prozent Ja eher dagegen. Unentschieden sind bei den Jungen noch 16 Prozent, was viel Raum in beide Richtungen lässt. Allerdings rechnet Lukas Golder damit, dass diese Stimmen schliesslich auf die Behördenseite gehen.