Skischanzen in Einsiedeln sollen wintertauglich werden

Wichtig für Ammann und Co.

Am 19. Mai stimmt der Bezirk Einsiedeln über einen Kredit für die Skisprung-Schanzen Einsiedeln ab.

Es geht um 1.1 Millionen Franken und letztlich die Zukunft der Schanzen.

Einsiedeln ist eine Sommerschanze und damit als Trainingsort für Simon Ammann und Co. sehr wichtig. Jetzt soll sie auch wintertauglich gemacht werden.

Die Skisprungschanzen gibt es seit rund 15 Jahren. In wirtschaftlicher Hinsicht haben die Schanzen eine äusserst bewegte Vergangenheit. Mehrmals geriet die Anlage in eine finanzielle Schieflage. Die Verantwortlichen treten die Flucht nach vorne an und wollen die Schanzen wintertauglich machen.

Dafür soll der Bezirk Einsiedeln 1.1 Millionen Franken sprechen. Für die Rechnungsprüfungskommission Einsiedelns ergebe ein weiterer Ausbau keinen Sinn, wenn die langfristige Finanzierung nicht gewährleistet sei. Ausserdem sei die Kommission der Meinung, dass die Schanzen nie selbstständig kostendeckend betrieben werden können.

Für die Befürworter profitiere Einsiedeln als Destination des Leistungszentrums von einem gewissen Bekanntheitsgrad.