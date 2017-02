SRF-Redaktor zu USR III: «Vertrauensabstimmung verloren »

Das Nein zur USR III ist laut Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker in erster Linie ein Sieg für die Linke. Eine bittere Niederlage sei es für sehr viele andere: für den Bundesrat, insbesondere den zuständigen Finanzminister Ueli Maurer, für die bürgerlichen Parteien, für die Wirtschaft natürlich, aber auch für die Kantone.

Bei einer komplexen Vorlage wie der Unternehmenssteuerreform III spiele Vertrauen eine zentrale Rolle, wenn man nicht alles verstehe, überlege man sich: ‹Wem vertraue ich mehr?›. So sagte Finanzminister Maurer denn auch, diese Abstimmung sei eine Vertrauensabstimmung. «Das heisst, die Stimmbürgerinnen und -bürger vertrauten in dieser Frage Bundesrat und Wirtschaft nicht.»