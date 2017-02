Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet am Sonntag über drei eidgenössische Vorlagen. In zahlreichen Kantonen und Gemeinden finden zudem Sachabstimmungen und Wahlen statt. SRF berichtet umfassend im Fernsehen, Radio und online über die Ergebnisse, Reaktionen und Analysen.

Auf eidgenössischer Ebene entscheiden die Stimmbürger über die Unternehmenssteuerreform, die erleichterte Einbürgerung für die dritte Generation sowie den Fonds für Nationalstrassen und Agglomerationsverkehr. Die letzten Umfragen deuten auf einen spannenden Abstimmungssonntag hin – insbesondere zur Steuerreform wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Zahlreiche Urnengänge in Kantonen und Gemeinden

In acht Kantonen wird zudem über verschiedene Sachgeschäfte entschieden. Die Bündner stimmen über die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele ab. Konkret steht ein Kredit von 25 Millionen Franken zur Debatte für die knapp drei Jahre dauernde Phase der Kandidatur. Im Aargau wird über den Lehrplan 21 entschieden.

In Ausserrhoden wird in einer Ersatzwahl die Nachfolge von Baudirektorin Marianne Koller (FDP) bestimmt. Die SVP und die Parteiunabhängigen machen der FDP den Sitz streitig. Auf kommunaler Ebene wird unter anderem in Zürich über eine Revision des Wahlsystems abgestimmt. Die kleinen Parteien verlangen, dass die Wahlhürde von 5 Prozent fällt.

Berichterstattung in TV und Radio

Das Abstimmungsstudio auf SRF 1 liefert ab 12.30 Uhr Trends, Hochrechnungen, Resultate, Analysen und Reaktionen. Ab 16.00 Uhr finden die Roundtable-Gespräche mit Gewinnern und Verlierern statt.

Um 17.00 Uhr folgt die Präsidentenrunde und ab 18.20 Uhr folgen die Reaktionen aus dem Bundesrat sowie eine Übersicht der Resultate aus den Regionen in einem «Schweiz aktuell extra».

Die Abstimmungssendung moderiert Urs Leuthard, die Präsidentenrunde Nathalie Christen. Die Trends und Hochrechnungen analysiert Politikwissenschaftler Claude Longchamp vom Institut gfs.bern.

Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News berichten ab 12.00 Uhr über die eidgenössische Abstimmungsvorlagen sowie die Urnengänge in Kantonen und Gemeinden. In der Spezialsendung kommen Vertreter der politischen Parteien zu Wort. Um 17.00 Uhr diskutieren die Parteipräsidenten die Abstimmungsergebnisse. Ab 18.00 Uhr folgen im «Echo der Zeit» die Reaktion des Bundesrats, die wichtigsten Stellungnahmen, Interviews und Analysen.

Die Regionaljournale von Radio SRF berichten um 12.00 und ab 13.00 Uhr halbstündlich über die Resultate in den Kantonen und Gemeinden – mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Resultate und Reaktionen in der jeweiligen Hauptausgabe um 17.30 Uhr.

Abstimmungsservice online

SRF News berichtet ab 11.00 Uhr online auf www.srf.ch/abstimmungen über die neusten Trends, aktuellsten Resultate, Hochrechnungen und Reaktionen. Sämtliche kantonale und auch wichtige kommunale Ergebnisse sind ebenfalls Online abrufbar. Die wichtigsten Entscheide auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene werden in einem Liveticker vermeldet.

Video- und Audiobeiträge runden das Angebot ab. Und die Abstimmungssendungen von Radio und Fernsehen sind als Livestream im Internet abrufbar. Exklusiv online gestreamt wird die Medienkonferenz des Bundesrates.

Das gesamte Angebot erhalten Sie auch in der SRF App (App Store bei iTunes und Google Play Store).

In den sozialen Medien liefert SRF ebenfalls einen umfassenden Service. SRF publiziert auf Twitter via @srfnews und auf Facebook jeweils die neusten Resultate. Interessierte können sich mit dem Hashtag #abst17 an der Abstimmungssendung beteiligen.