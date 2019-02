Die provisorische Stimmbeteiligung beträgt 38 Prozent, sagt Lukas Golder vom Institut gfs.bern. Damit liegt sie deutlich unter dem Durchschnitt. «Die Schlussmobilisierung hat kaum stattgefunden», erklärt sich Golder den tiefen Wert. Gerade auch in den Städten, wo man noch mit etwas mehr Zuspruch hätte rechnen können, habe es keine grosse Mobilisierung gegeben.

Nationalrat Thomas Egger (CVP/VS) vom Co-Präsidium des Gegenkomitees zur Zersiedelungs-Initiative freut sich über das klare Nein. «Denn es hat sich einmal mehr gezeigt, dass das Schweizer Stimmvolk keine radikalen Initiativen mehr will, die man nachher nicht umsetzen kann.» Das Nein sei auch ein Vertrauensvotum an die Behörden. Die Bevölkerung traue ihnen zu, dass das Raumplanungsgesetz nun umgesetzt werde.

Die Regierung im Kanton Appenzell Ausserrhoden bleibt auch nach den Gesamterneuerungswahlen in Männerhand: Die drei Bisherigen wurden bestätigt. Hansueli Reutegger verteidigt den Sitz der SVP, Yves Noël Balmer jenen der SP. Sie ersetzen Köbi Frei (SVP) und Matthias Weishaupt (SP), welche altershalber aus der fünfköpfigen Regierung zurücktreten.

Im Kanton Bern werden die Energievorgaben für Gebäude nicht verschärft. Das Volk hat das neue Energiegesetz in einer Referendumsabstimmung knapp mit 50.6 Prozent Nein-Stimmen verworfen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Mit dem neuen Gesetz hätten beispielsweise Öl- und Gasheizungen in schlecht isolierten Gebäuden nur ersetzt werden können, wenn das Gebäude besser isoliert oder ein Teil der Energie erneuerbar erzeugt worden wäre. Hauseigentümer und Wirtschaftsverbände hatten das Referendum ergriffen.

Nach der Ablehnung ihrer Zersiedelungs-Initiative setzen die Verlierer auf eine konsequente Umsetzung des Raumplanungsgesetzes. «Wir werden uns weiterhin aktiv in die Diskussionen um das Raumplanungsgesetz einbringen», sagt Mitinitiant Luzian Franzini von den Jungen Grünen. Auch für die Initiativgegner ist der Weg mit dem bestehenden Raumplanungsgesetz vorgespurt. «Die Vorlage hat zwar ein legitimes Ziel verfolgt, dies jedoch mit zu radikalen und letztlich kontraproduktiven Mitteln», schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse. Zum Schutz des Bodens setze der Verband stattdessen auf das existierende, griffige Raumplanungsgesetz.

14:13

Urner knöpfen sich den Wolf vor – theoretisch

Die Stimmberechtigten im Kanton Uri nehmen die Volksinitiative «Zur Regulierung von Grossraubtieren» an. Für die durch den Kanton Uri streifenden Bären und Wölfe ändert sich damit vorerst aber praktisch nichts. Mit dem Beschluss der Stimmberechtigten erhält der Kanton die Verfassungskompetenz, Vorschriften zum Schutz vor Grossraubtieren und zur Bestandesregulierung zu erlassen. In der Praxis ist damit aber keine Änderung zu erwarten, weil die Forderungen der Initiative weitgehend in der geltenden Gesetzgebung erfüllt sind und weil die Kantone keinen Spielraum für eine eigene Grossraubtierpolitik haben.