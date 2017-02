Medienkonferenz mit Justizministerin Sommaruga 3:27 min, vom 12.2.2017

«Ich freue mich vor allem für diese jungen Menschen, die schon immer in der Schweiz leben und hier bestens integriert sind.» So äusserte sich Justizministerin Simonetta Sommaruga über das Ja bei der Abstimmung über die erleichterte Einbürgerung für die dritte Generation: «Sie gehören zu uns. Nun können sie auch politisch mitbestimmen.»

Sie freue sich aber auch für die Generation der Eltern und Grosseltern. Für diese sei das Ja bei der Abstimmung eine Anerkennung. Sie hätten vor Jahrzehnten mitgeholfen, die Schweiz aufzubauen.

Die Einbürgerung sei ein politisch höchst umstrittenes Thema. Für das Resultat vom Sonntag habe es vier Anläufe gebraucht, sagte Sommaruga. Dieses Mal habe es geklappt – auch deshalb, weil es sich um eine moderate Vorlage gehandelt habe. Das Parlament habe einen Kompromiss gefunden.

Aufforderung zur Mitgestaltung

Wie viele von der erleichterten Einbürgerung Gebrauch machen werden, ist offen. Sommaruga ermunterte die jungen Ausländer der dritten Generation, «die Chance zu nutzen und ihre Heimat mitzugestalten».

Das Ausführungsgesetz zum heute vom Volk angenommenen Verfassungsartikel hat das Parlament bereits beschlossen. In den nächsten Tagen beginnt die Referendumsfrist zu laufen. Sommaruga geht davon aus, dass die neuen Bestimmungen spätestens in einem Jahr in Kraft treten werden.